Pas de Prince Carnaval à La Calamine, une première depuis 1949

La nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe à La Calamine : attachés aux traditions du carnaval rhénan comme à leur premier masque, les Calaminois ont cru rêver en apprenant l’absence de Prince Carnaval pour la session carnavalesque 2019-2020. Imaginez Stavelot sans Blancs Moussis, Malmedy sans Trouvlè ou Haguète ou encore Mons sans Dragon ! C’est pourtant ce qui arrive cette année à la petite localité germanophone dont le célèbre Rosenmontag, le Lundi des Roses, est, avec Eupen, le théâtre du plus prestigieux cortège de ce folklore venu d’Outre-Rhin.

Aucun candidat !

La crise plane-t-elle sur le célèbre carnaval de Kelmis, le nom allemand de La Calamine ? Tous les bruits ont couru : du manque de moyens financiers à la baisse d’intérêt pour le carnaval en passant par des dissensions internes. Mais en réalité, rien de tout cela : le comité organisateur du carnaval n’a tout simplement pas trouvé de candidat pour régner sur les multiples festivités programmées de novembre au printemps 2020. " Nous avons pourtant tout essayé, explique Jacky Aussems, le vice-président du comité, lui-même ancien prince en 1989. On a rencontré plusieurs personnes en particulier les futurs Princes de 2021 et 2022 mais tous les deux ont estimé qu’ils n’étaient pas prêts pour monter sur le trône dans quelques jours ". C’est que le carnaval de La Calamine déploie déjà ses premiers fastes le 2 novembre avec l'abdication de Marco 1er, Prince 2018-2019, mais sans proclamation de son successeur; s'ensuivra l'ouverture officielle du Carnaval le 11 novembre comme le veut la tradition rhénane, le tout dans la salle du Patronage. Un agenda trop serré pour les futurs Princes : " en général, chaque prince prépare son règne deux ou trois ans à l’avance, poursuit Jacky Aussems, le temps de rassembler quelques fonds, bien choisir son costume etc. " Le Prince est effectivement contraint de puiser dans ses réserves personnelles ou faire appel à des sponsors pour pouvoir honorer un engagement auquel il rêve souvent depuis son enfance. Quelque 3.500 euros sont nécessaires pour financer une session carnavalesque, dit-on au comité du carnaval calaminois: le costume coûte cher, comme les frais liés aux nombreuses représentations et autres dépenses inhérentes à la fonction ; un budget dépenses incontournable pour remplir avec strass et paillettes le rôle de premier dignitaire du carnaval.

Les anciens Princes à la rescousse

La question est donc sur toutes les lèvres : qui va "régner" sur la grande soirée de proclamation du Prince du 2 novembre prochain, faute de prince, et diriger de son sceptre les autres soirées du même acabit ; et puis surtout, qui sera juché au sommet du char princier qui clôture traditionnellement le long cortège du Rosenmontag prévu cette année le 24 février, apothéose du carnaval? Le comité organisateur a trouvé la parade - si l’on ose dire – en conviant une vingtaine d’anciens Princes Carnaval à effectuer un roulement lors des grandes soirées de pré-carnaval et sur le char du Prince qui sera donc bel et bien de sortie lors du Rosenmontag. Nul doute que le jeune prince 2018-2019 Marco 1er sera de la partie, tout surpris sans doute de pouvoir remonter aussi vite sur le char princier!

Un nouveau départ?

Cela dit, le comité du Carnaval calaminois tire actuellement les leçons de cette absence de Prince. Il parle même de " chance " pour La Calamine : " Oui, assène Jacky Aussems, c’est sans doute le moment - à l’occasion de cette absence inattendue - de remettre les choses à plat : peut-être diminuer certaines dépenses dont le coût du costume du prince. Si je compare mon costume de Prince de 1989 avec les costumes actuels, c’est tout juste si le mien n’était pas un bête tissu de couleur ! " ; le comité annonce qu'il profitera aussi de cette situation inédite depuis 1949 pour récolter des idées neuves, applicables pour 2020 déjà, quant à l’organisation générale du carnaval, auprès de jeunes carnavalistes calaminois; autre priorité: recruter parmi ceux-ci des candidats susceptibles d’intégrer un comité vieillissant, de l’aveu même des mandataires actuels.

Nonobstant l'imprévu de cette année, les responsables insistent : rien ne changera fondamentalement au Carnaval de La Calamine pour cette session 2019-2020…. sauf le Prince.

Alaaf !