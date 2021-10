Pas de permis pour l'embouteillement de gaz en zone rurale à Aywaille : le soulagement des riverains

Voilà une idée qui déplaisait à de nombreux riverains. On l'appelle le dossier Kauffman, du nom de cette entreprise spécialisée dans la distribution de gaz. Actuellement située à la sortie d'autoroute de Remouchamps, l'entreprise envisageait de déménager sur un lieu-dit du nom de Raborive, une zone rurale bordée de zones Natura 2000 avec des espèces protégées.

Désormais, les riverains sont soulagés. Le collège communal a refusé le permis ce jeudi et a suivi l'avis de la région qui était défavorable. En effet, la direction des voies hydrauliques, le département nature et forêt et le département des routes avaient tous émis des avis défavorables.

L'entreprise Kauffman pourrait intenter un recours auprès du gouvernement wallon. En attendant, les riverains se prennent déjà à rêver à un autre avenir pour ce site de 2,5 hectares. Parmi les idées : un verger partagé ou encore une promenade didactique sur la biodiversité.