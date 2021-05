Pas de nouvelle prison à Glons et retour de la piste Lantin

Il n’y aura pas de nouvelle prison à Glons. Le projet est abandonné. Cette piste avait été évoquée pour remplacer le pénitencier de Lantin. Un site avait même été cité : le domaine militaire du CRC. Mais à en croire les journaux La Libre Belgique et La Dernière Heure, les autorités fédérales ont fait marche arrière, par pragmatisme et pour raison budgétaire. C’est ce qu’a indiqué le Secrétaire d’Etat en charge du dossier dans un courrier adressé à Liège Métropole. Du coup, c’est la piste d’une extension de la prison de Lantin qui refait surface et semble avoir la préférence des autorités fédérales. Mais du côté de la bourgmestre de Juprelle, où est implantée la prison de Lantin, l’information passe mal, ou même pas du tout puisqu’elle n’a de nouveau pas été informée de ce rebondissement par le fédéral.