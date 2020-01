Pas de Grammy Award pour la soprano liégeoise Céline Scheen, mais "c'était un honneur d'être nommée"

La cérémonie qui récompense les meilleurs artistes dans le domaine musical vient de s'achever à Los Angeles, aux États-Unis. Aux côtés d'Alicia Keys, qui présentait ces Grammy, et de Billie Eilish, qui a raflé les 4 principaux prix cette année, il y avait une chanteuse lyrique originaire de Plombières, enseignante au Conservatoire de Liège. Céline Scheen concourait dans la catégorie Meilleur album classique vocal.

Ce n'est pas du tout une déception

La 62ème cérémonie des Grammy Awards vient de s'achever. Mais la fête continue sur place. La cantatrice liégeoise n'a donc pas remporté de trophée, mais elle s'y attendait. Nous venons de la joindre à Los Angeles: "J'étais sûre, en voyant les nommés à mes côtés, que je n'en aurais pas. Ce n'est pas du tout une déception. C'était un honneur d'être nommée. J'ai fait une photo quand on a annoncé les personnes de ma catégorie, et j'étais très fière d'être là".

Ce type de show, ce n'est pas moi, mais le voir, c'est incroyable

Cette participation aux Grammy Awards va-t-elle lui ouvrir des portes aux États-Unis et ailleurs dans le monde? Ce n'est en tout cas pas du tout l'ambition de Céline Scheen: "Cela n'ouvrira aucune porte et ce ne sont pas mes attentes non plus. Je ne me dirigerais probablement pas vers ce type de show, je pense que ce n'est pas moi. Mais de le voir et d'en ressentir toute l'énergie, c'est vraiment incroyable" confie la soprano.

Un show qui, chaque année, est suivi par 20 millions de téléspectateurs. Et, cette année sans doute aussi, par les 10.000 habitants de Plombières.