Pas de feu d'artifice du 14 juillet à Liège, une annulation parmi d'autres pour un secteur à l'arrêt

Liège ne célébrera pas la fête nationale française ce 14 juillet. L’ASBL "Les Amitiés Françaises de Liège" a annulé les festivités qu’elle organise depuis 1945, y compris le feu d’artifice. Les autres années, il peut attirer plus de 30.000 personnes en bord de Meuse le soir du 14 juillet.

Pour les artificiers, c'est une annulation parmi bien d’autres. Depuis mars, leurs activités sont totalement à l’arrêt.

Une année noire pour les artificiers

En août dernier, Terence Renier de L’Etincelle à Huy a été sacré champion de Belgique au Festival de feux d’artifice d’Ostende, mais cet été et depuis la mi-mars : "Tous nos contrats se sont annulés les uns après les autres. Les gros événements réguliers que je faisais, la cavalcade de Herve, qui devait avoir lieu au mois d’avril, a été annulée, puis on a suivi avec le quai du Halage de Chokier, qui est une fête qui revient chaque année, qui a été également annulée. Toutes les festivités locales, les petites fêtes de village ou autres malheureusement ont été annulées aussi et, finalement, on a une saison qui est complètement à l’arrêt. On ne sait même pas quand on va avoir une perspective de réitérer nos tirs. On est dans un flou total. Chaque commune reste décisionnaire, donc ça reste du cas par cas. Cette année-ci, pour les artificiers, je pense que c’est une année totalement noire et vide. Je pense que c’est une saison qui n’aura pas commencé mais qui ne se terminera même pas parce qu’il n’y aura rien cette année-ci. Des contrats signés, à cette date-ci, j’en ai perdu plus d’une trentaine. Maintenant, il faut savoir que les contrats, on les reçoit au fur et à mesure de l’année. Depuis un mois, je dois recevoir les contrats du mois de juillet, du mois d’août, du mois de septembre, et là, malheureusement on n’a aucune demande. Je viens d’apprendre, la semaine passée que les Fêtes de Wallonie que je fais chaque année à Wanze n’auront pas lieu. Très peu de mes clients nous téléphonent pour nous informer si le feu d’artifice aura lieu ou non, donc on est vraiment totalement oubliés. Nous, on a encore la chance d’avoir notre petit magasin de carnaval, de cadeaux et autres et, grâce à ça, on arrive encore un petit peu à vivre et les petites aides, entre guillemets, de l’état, les droits passerelle qu’on reçoit pour le moment nous permettent un petit peu de combler les vides. Mais c’est une situation qui ne peut pas rester comme ça. Je mise beaucoup là sur mon magasin à Halloween pour reremplir un petit peu les poches à cette période-là. Au jour d’aujourd’hui, si je dois jumeler les pertes de mon magasin plus les pertes de mes feux d’artifice, je suis à 70 à 80.000 euros de pertes au minimum."

Un été mort, et ensuite ?

Cascade d’annulations et arrêt des activités, le constat est identique du côté de Jean-Marc Voet de LPL Fireworks à Liège : "J’avais des feux d’artifice en France pour la fête nationale française qui sont annulés, pour la fête nationale belge qui sont annulés, le 21 juillet, les 24 heures de Francorchamps, c’est reporté et annulé au niveau du feu d’artifice, les Fééries de Beloeil, la Nuit des Chœurs, la Nuit de Feux au château d’Hélécine, des gros événements qui sont annulés."

L’automne s’annonce-t-il meilleur pour Jean-Marc Voet ? "Pas vraiment, la Nuit de Feux au château d’Hélécine était prévue en septembre, c’est donc annulé. Un événement où il y a potentiellement un appel d’offres pour feu d’artifice qui est la Nocturne des Côteaux à Liège est également annulé. Donc je crains que beaucoup d’événements avec une certaine envergure ne soient pas maintenus en fin d’année."

Gros événements ou festivités de village, partout ce sont les annulations qui sont à l’ordre du jour. "Je n’ai pas d’appel, mes clients habituels m’indiquent que leurs festivités n’auront pas lieu. C’est une période morte, quoi.", explique Jean-Marc Voets, "A l’heure actuelle, ça fait 80% du chiffre d’affaires perdu pour l’année 2020, en espérant que les prestations d’octobre à décembre aient malgré tout lieu." Et il ne peut même pas compter sur des ventes : "La vente de feux d’artifice ne fait pas partie de notre business principal et je n’ai pas de demande pour des ventes ponctuelles, surtout, en plus, que le championnat de football est à l’arrêt, que ce soit pour pouvoir manifester, non pas dans les stades, mais aux alentours voire dans les jardins, ce genre de choses, ça aurait pu être une belle saison avec, notamment le championnat d’Europe, tout ça est aussi complètement à l’arrêt."