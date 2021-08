Pas de deuxième conseil communal sur le projet Mambaye

Il n’y a finalement pas eu de deuxième conseil communal convoqué par l’opposition lundi soir à Spa sur la question de l’organisation d’une consultation populaire sur le projet immobilier au domaine de Mambaye et dans le parc de Hoctaisart. La raison, non pas une absence de la majorité, comme la semaine dernière, mais une demande de la Région wallonne que des analyses complémentaires soient réalisées suite aux inondations qui ont aussi touché ce site. Or cette demande entre en conflit avec un des autres points de l’ordre du jour, point qui justifiait l’urgence dont se prévalait l’opposition Alternative Plus pour justifier la convocation de ce conseil communal. Ce parti prévient toutefois que sa demande de consultation populaire n’est que reportée.