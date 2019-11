Un mouvement de grève est en cours depuis lundi à la poste de Liège. Les collectes et distribution de courrier ne sont plus assurées. Ce mouvement de grogne est lié à la réorganisation des services, à la suite du rachat par Be Post des activités de distribution de journaux (AMP). Il manque de bras, il manque de véhicules, déplorent les syndicats.

Toute la zone du grand Liège est concernée par ce mouvement de grève.