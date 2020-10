Pas de carnaval pour Herbiester en 2021

Nous avions déjà évoqué l'annulation du cortège du carnaval de Dolhain le dimanche. Voici une autre annulation. Du côté d'Herbiester cette fois.

Herbiester se situe sur la commune de Jalhay. Et là, ce sont d'habitude les bœufs de Jalhay qui affrontent folkloriquement les sangliers d'Herbiester. "Affrontaient", car il n'y aura pas de sangliers en 2021.

La période de carnaval, ce n'est pas encore pour tout de suite. Malgré tout, la décision d'annuler le carnaval d'Herbiester a déjà été prise. Gauthier Lemaitre est le président de la jeunesse d'Herbiester. Il était l'invité de Liège-Matin ce mardi: "Quand on prépare un carnaval, -qui plus est tombe très tôt cette année vu qu'il est le 20 février-, c'est déjà mi-octobre, fin octobre qu'on commence à réfléchir pour un thème, qu'on achète les matières premières pour faire le char, qu'on achète les costumes, parce que beaucoup de groupes font leurs costumes eux-mêmes. Il fallait donc se positionner. Mais au-delà de l'investissement, c'est aussi une réflexion de se dire, est-ce que dans quatre mois le virus aura totalement disparu? Et s'il n'a pas disparu, dans quelles conditions va-t-on faire le carnaval, et dans quelles conditions va-t-on mettre en danger potentiellement autant nos carnavalistes que les spectateurs?"

Une décision collective

La dernière fois que le carnaval a été annulé à Herbiester, c'était lors de la seconde guerre mondiale, il y a 66 ans: "On a vécu des choses évidemment en 66 ans, on se rappelle par exemple de la fièvre aphteuse, mais on a toujours trouvé une combine pour pouvoir le faire. Mais là, évidemment, la situation est extrême. Je pense que c'était un respect pour tout le monde. On a d'ailleurs pris la décision en assemblée générale, avec tous nos responsables de groupes et nos carnavalistes. Il fallait vraiment que ce soit une décision collective vu l'importance de la décision".

A Jalhay, par contre, aucune décision n'a encore été prise quant à l'annulation, ou non, du carnaval.