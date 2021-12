Pas de bus ce matin, au départ du dépôt de Jemeppe, un des plus importants de la province : un piquet a été mis en place, à l’appel de la CSC. Ce ne sont pas les chauffeurs qui sont en colère, mais les mécanos, ceux du service technique chargés de l’entretien et de la réparation des bus.

Des bus "brinquebalants" et trop peu nombreux, estime Bruno Belluz, secrétaire permanent CSC : "il y a vraiment un gros souci avec le matériel, on est constamment en manque de bus, on parle aujourd’hui d’une quarantaine de bus manquants pour assurer le fonctionnement correct du dépôt. Les agents sont sous pression et n’en peuvent plus. On leur demande de faire des réparations de fortune, avec de pièces qui manquent, tout cela devient littéralement impossible. C’est un souci de sécurité pour nos chauffeurs et nos usagers."

La direction déplore pour sa part une action sans concertation. Un conseil d’entreprise prévu ce vendredi permettra peut-être d’apaiser les tensions.

La conséquence de ce mouvement, c’est la suppression des bus au départ du dépôt de Jemeppe, d’où partent une vingtaine de lignes vers Seraing Grâce-Hollogne et Liège principalement.