Pas d'effet Damseaux pour le PTB

Le PTB ne "profitera" pas de l'effet Damseaux. Le tout frais élu pétébiste Samuel Nemes a prêté serment hier devant le parlement wallon. Il a prêté serment en français, ce qui lui permet, de facto de siéger à la Communauté française et non à la Communauté germanophone. Si il avait prêté serment en allemand (il aurait pu, il habite La Calamine), il s'excluait de l'assemblée communautaire francophone. Et ce siège francophone aurait alors été dévolu au suppléant Laszlo Schonbrodt.

Au lendemain des élections du 26 mai, le PTB s'était donné quelques jours de réflexion, en mettant dans la balance le succès remporté lors des élections communales et la nécessité de consolider les groupes crées dans les conseils communaux. Le PTB a donc choisi de ne pas profiter de cet effet Damseaux et Laszlo Schonbrodt se concentrera sur le travail au sein du conseil communal verviétois.

Charles Gardier et Matthieu Daele siégeront comme députés communautaires

Au MR, le spadois Charles Gardier récupère son siège de député communautaire. Christine Mauel, élue à Namur, a prêté serment en allemand et se désiste donc de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cas semblable chez Ecolo, avec la tête de liste eupennoise Anne Kelleter. C'est son suppléant, Matthieu Daele qui prendra place dans l'hémicycle communautaire