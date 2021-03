Pas d'autorisation, pas d'action pour la sauvegarde du Golf Hôtel de Spa

Une action de défense du patrimoine devait avoir lieu samedi devant le Golf Hôtel de Spa. Il s’agit de cet établissement laissé à l’abandon depuis plusieurs années à Balmoral et dont la démolition est programmée d’ici la fin mai. Les défenseurs du patrimoine souhaiteraient en conserver la façade, mais il y a peu de chance que cela aboutisse.

Qu’à cela ne tienne, ce samedi, une soixantaine de personnes auraient dû se retrouver sur les lieux en compagnie de 13 jeunes se formant à la restauration de patrimoine. Mais cette action a été annulée au dernier moment.

L’initiateur de l’événement, c’était Paul Mordant. Il est formateur aux métiers du patrimoine. C’est chez lui que 13 jeunes, dont certains venus de l’étranger, avaient rendez-vous pour une formation ce samedi. Il voulait les emmener devant le Golf Hôtel, avec quelques autres défenseurs du patrimoine spadois.

" C’était une réunion d’information et de soutien pour 13 jeunes architectes qui venaient ici suivre une formation en restauration et rénovation de menuiseries. Comme ils étaient de passage à Spa, je voulais leur montrer un édifice sur lequel ils auraient pu travailler et qui allait être réduit à l’état de gravats. Ce n’était donc pas une manifestation avec des calicots, etc., c’était juste une réunion d’information ", souligne-t-il.

L’action a toutefois été annulée au dernier moment, faute d’autorisation : " Je suis allé à la commune et on m’a remis un document où il est indiqué qu’il faut faire la demande au moins 60 jours avant la date de la manifestation. Comme on était à trois jours, il y avait un gros souci donc j’ai préféré annuler. On m’a fait comprendre à la réception qu’il y avait des risques à le faire car la police avait envoyé une lettre ou téléphoné pour dire que j’étais passé dans leurs locaux et que s’il n’y avait pas d’autorisation de la bourgmestre, elle interviendrait sur le site. Cette autorisation je ne l’ai pas ", regrette-t-il.

Il peut bien sûr introduire une nouvelle demande et respecter le délai de 60 jours, sauf que… dans 60 jours, le bâtiment pourrait bien avoir déjà été démoli. Quant à la bourgmestre de Spa, elle n’a pas répondu à nos diverses demandes de contact.