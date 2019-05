Parlement wallon: PTB et Ecolo également en progrès en province de Liège

La Belgique se réveille plus divisée que jamais. La Flandre vire à droite, et même à l’extrême droite. La Wallonie et Bruxelles restent à gauche, Écolo et le PTB sont en forte hausse. Au Parlement wallon, ils montent en effet en flèche. Tandis que le PS et le MR perdent chacun environ 5 % des voix, le CDH 4%.

Ces tendances se vérifient-t-elle aussi en province de Liège, dans les 3 circonscriptions: celle de Liège, de Verviers et de Huy-Waremme?

La réponse est oui, mais avec des nuances évidemment.

Dans la circonscription de Liège, le PTB progresse de plus de 7%, Écolo de 6%. Le PS limite la casse. Il perd moins de 4% et surtout conserve ses sièges et reste la première famille politique. Le MR est en recul de plus de 5%, le CDH de plus de 4%.

En termes de sièges, il y en avait 13 à pourvoir, c'est le PTB emmené par Alice Bernard qui progresse le plus: il n'en avait qu'un en 2014, il en gagne 2.

Autre parti « qui se sent vraiment bien », Ecolo, emmené par Veronica Cremasco, qui gagne 1 siège et en a désormais 2. Le PS de Jean-Claude Marcourt, lui, s'est joué des pronostics. Il conserve ses 5 sièges et envoie au parlement Thierry Witsel, le père de l'ex-standardman Axel, qui était pourtant 7ème sur la liste.

Dans les rangs des battus, le MR (2 sièges), le CDH, (1 siège), et le Parti Populaire, (0 siège), en perdent chacun un. L'humaniste Jean-Denis Lejeune et le réformateur Fabian Culot, par exemple, ne sont pas élus.

Découvrez ici le top 10 des voix de préférence dans la circonscription de Liège.

Dans la circonscription de Verviers, en revanche, le PS perd un siège au profit du PTB. La tête de liste d’extrême gauche, Samuel Nemes, est donc élu, mais pas la socialiste Sonia Cloot, sur la liste PS emmenée par André Frédéric.

Pour les autres formations, c'est Écolo qui progresse le plus en termes de pourcentage mais reste à 1 siège, pour sa tête de liste Anne Kelleter. Idem pour le CDH de la ministre Marie-Martine Schyns. En recul de près 5%, le MR reste tout de même la première force politique et conserve ses 2 sièges. Pierre-Yves Jeholet et la germanophone Christine Mauel sont élus, ce qui propulsera sans doute Charles Gardier à la Communauté Française.

Dans la circonscription de Huy-Waremme enfin, c'est le PTB qui progresse le plus, mais c'est Écolo qui rafle la mise et décroche son premier siège, pour Rodrigue Demeuse, tandis que le PTB n'en remporte plus aucun.

Quant au MR et au PS, en chute tous deux de plus de 5%, ils conservent leur acquis de 2014, 2 sièges pour les libéraux. Caroline Cassart et Manu Douette sont élus. Et 1 siège pour le PS du hutois Christophe Collignon.