"Parcours de combattantes" une exposition qui retrace plus d'un siècle de luttes politiques des femmes en Belgique

"Parcours de combattantes, 125 ans de luttes politiques des femmes en Belgique", c'est l'exposition qui est inaugurée ce jeudi 28 mars au cinéma Sauvenière à Liège. Une exposition initiée par Isabelle Simonis, Ministre des Droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui s'inscrit dans le cadre du 70ème anniversaire du droit de vote des femmes en Belgique. En 1948, les femmes belges peuvent enfin voter lors de toutes les élections et non plus seulement lors des élections communales. La politique, c'est encore et d'abord une affaire d'hommes, comme l'explique Micheline Zanatta, historienne au sein de "L'Institut d'Histoire ouvrière, économique et Sociale", concepteur de l'exposition: " Il y a notamment l'idée que, par nature, la Femme est un être inférieure, moins intelligente que l'Homme. Il y a aussi cette image d'une femme qui est attachée à sa famille, son foyer et on pense d'ailleurs que si on laisse les femmes s'occuper de politique, elles vont négliger leur vrai devoir. Et puis, d'un point de vue strictement électoraliste, les partis laïcs ont alors la crainte que les femmes soient trop influencées par l'avis du curé... les jugeant manifestement plus conservatrices que leur mari." Et dire que dans les pays nordiques, en Finlande et en Norvège, ce droit est acquis respectivement dès 1906 et 1913. Paradoxe du système belge, si les femmes obtiennent le droit de vote en 1948 pour toutes les élections, elles ont par ailleurs le droit à l'éligibilité depuis 1921. Quant à la parité...Ce n'est qu'en 2002 que l'adoption d'une série de lois introduit l'obligation de constituer des listes paritaires. Tout cela à lire et à voir en détail à travers des textes, des illustrations et images d'archive au cinéma Sauvenière, jusqu'au 12 avril.