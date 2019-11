Parc naturel des Sources : des prairies bientôt transformées en vergers

On a pris des mesures de long en large et planter des repères dans le parc naturel des Sources ce mardi.

Des mares et des fruits

on plantera bientôt des arbres fruitiers dans cette prairie - © YF-PNS

"Concrètement, on va planter des haies avec des essences indigènes donc de chez nous, on va également planter des vergers, donc des fruitiers haute tige et puis on va aussi creuser quelques mares", explique Valérie Dumoulin, la directrice du parc naturel des Sources," l’idée c’est aussi de valoriser les fruits par la suite avec les écoles par exemple, de peut-être prévoir certains aménagements pour certaines parcelles pour que le touriste puisse peut-être prendre un pic nic. Ça peut aussi être des sites qui peuvent être dédiés à l’organisation d’ateliers de coupe de hautes tiges, le potentiel est bien présent."

Les parcelles qui seront ainsi aménagées se situent à Monthouet (Stoumont) et à Spa (La Sauvenière, la Géronstère et le Pré du Cerf). Les plantations seront effectuées dans les prochains jours. Les mares seront, elles, creusées l’année prochaine.