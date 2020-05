Parc et magasin bientôt accessibles: l'Abbaye du Val Dieu prépare sa réouverture partielle

Pour l’heure, le site est désert, mis à part quelques rares promeneurs venus se recueillir dans la basilique restée ouverte où ne brûlent désormais que quelques bougies ; ailleurs, pas un chat : le parc jouxtant la basilique, véritable poumon de verdure, empreint de calme et de sérénité, a très vite été fermé. "On aurait voulu le laisser ouvert, précise Emeline Gilliquet, directrice du site du Val-Dieu. Mais on devait éviter que les gens ne s’y pose ou ne s’arrête pour pique-niquer ; en imaginant que l’on devait pour ce faire enlever tous les bancs, on a pris la décision de fermer le parc."

Réouverture lundi du magasin de l'Abbaye: articles religieux et bien sûr, la bière brassée sur place - © RTBF Philippe Collette

Le magasin a lui aussi gardé portes closes ; on y trouve d’habitude des articles religieux mais aussi bien sûr la bière du Val-Dieu brassée sur place, ainsi que des produits frais dont le fromage. La perspective d’une réouverture lundi a remis le personnel au travail : il reconstitue les stocks de frais et surtout prévoit une nouvelle organisation ; Renaud Counard, responsable du magasin : " on va mettre à disposition des clients du gel hydroalcoolique, et puis on va limiter le nombre de personnes présentes en même temps à 10 ou 15 ; pour ce faire, on fera un peu comme dans les grandes surfaces : on a va imposer au client de prendre un panier dont le nombre sera limité ; quand il n’y aura plus de panier disponible, le client suivant attendra en dehors qu’un panier se libère". Autre tâche : la reconstitution des stocks surtout de produits frais : " A la fermeture brutale, explique Emeline Gilliquet, on avait un grand stock de produits frais en vue du début de la saison touristique et des vacances de Pâques ; mais comme c’était périssable, on a tout offert au Resto du Cœur de Verviers".

Le "Casse-Croûte" plus tard

Le site devrait donc reprendre vie lundi, du moins en grande partie : la Basilique, elle, n’a jamais été fermée ; si tout va bien, le magasin, actuellement situé dans le château de l’Abbaye en raison des imposants travaux d’extension de la brasserie du Val Dieu, et le parc pourront être rouverts en même temps le 11 mai ; ensuite, la direction espère que le restaurant très prisé du site, "le Casse-Croûte", pourra de nouveau accueillir les clients dès le 8 juin. L’offre touristique de l’Abbaye du Val-Dieu, qui attire chaque année entre 250.000 et 300.000 visiteurs belges et étrangers, sera alors à nouveau complète.