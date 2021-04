Parc de la Boverie : la fermeture du parc en soirée est prolongée jusqu'au 25 avril

La Ville de Liège a décidé ce mercredi de prolonger la mesure de fermeture la nuit du Parc de la Boverie. La mesure avait été prise début mars et vient donc d'être prolongée jusqu'au 25 avril, avec une petite heure de "rabiot" : la fermeture se fera à 20h et non à 19h. Avec le beau temps et l'affluence des derniers jours, les autorités communales ont préféré jouer la prudence. Des centaines de personnes s'y réunissent en effet chaque jour.

Depuis début mars, l’accès au Parc est plafonné à une jauge de 700 personnes. L'alcool y est interdit.