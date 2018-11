Parc de la Boverie à Liège: 11 arbres à abattre pour raison de sécurité

La ville de Liège a décidé l'abattage de 11 arbres classés dans le parc de la Boverie. Un abattage justifié par des mesures de sécurité pour les passants. Selon la ville, Ces peupliers du Canada plus que centenaires subissent régulièrement des ruptures de leurs grosses branches. Et ce malgré les travaux de taille d'accompagnement effectuée part la ville depuis plus de 10 ans. En mai dernier, une branche de près d'une tonne, est tombée à proximité d'un banc. Un premier arbre a été alors abattu. Les 11 autres le seront dans le courant de la semaine. Dans le parc de la Boverie, une énorme grue a été installée pour permettre aux arboristes d'effectuer leur travail de coupe...

Pourquoi abattre des arbres classés? Vétusté, castors et ganodermes

Un des peupliers du Canada en phase d'abattage - © Tous droits réservés

Frits Van der Weerf est le chef du chantier d'abattage: "ils sont classés mais ils présentent tellement un gros risque pour la population que la ville a pris la décision de les abattre pour des raisons de sécurité et leur état sanitaire le justifie largement. La cause, ce n'est pas que les castors. les castors ont affaibli les arbres qui sont du coup, fragilisés. Ils ont moins d'énergie pour solidifier les charpentières et les branches donc on augmente le risque même par temps sec et sans vent qu'une charpentière s'arrache." A cela s'ajoute la présence de champignons: les ganodermes. "Dans les troncs qu'on a déjà coupés, certains étaient tout ç fait mangés à mi-hauteur. comme arboriste, ça me fait du mal de les abattre mais le risque est réel."