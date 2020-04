Pâques chrétienne : distante communion

L’Église protestante évangélique d’Herstal, en Province de Liège a ainsi décidé d’utiliser tous les outils numériques à sa disposition pour fêter Pâques. Ce dimanche matin, le culte était célébré en direct, sur You Tube. Après quelques problèmes techniques et un bon quart d’heure de retard, le pasteur finit par apparaître à l’écran, dans son salon. Le style est décontracté, le ton aussi. " Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant… Génial ! Je veux vous souhaiter à tous et toutes une joyeuse Pâques ! ".

Pendant le culte, les intervenants se sont succédés depuis leur salon - © Capture d'écran chaîne YouTube EPE Herstal

Cela fait déjà 5 semaines que ce pasteur officie via Internet. Et les outils numériques du confinement n’ont plus aucun secret pour lui. Je vous invite à utiliser les commentaires sous la vidéo pour vous saluer les uns les autres. A l’issue du culte, une session sur Zoom est organisée, cette plateforme de vidéoconférence rendue célèbre par le confinement. "Comme ça, nous pourrons échanger des nouvelles et prier les uns pour les autres."

Le pasteur compte bien inviter ses fidèles à prier pour les plus touchés par la crise du coronavirus, "les personnes isolées, les infirmières et tout le corps médical ".

En tout, une quarantaine de personnes ont assisté à ce culte numérique. Mais aussi participé : lecture d’histoire pour les enfants, chansons en live… Les intervenants se sont succédé, tous depuis leur salon et devant leur webcam.