Paniers solidaires pour étudiants en difficultés : l’heure du bilan

Dans les universités et hautes écoles, les examens se terminent doucement. La fin d’une année universitaire compliquée pour bon nombre d’étudiants, tant sur le plan moral, que financier.

Ces derniers mois, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour leur venir en aide. Parmi elles, les paniers solidaires : des distributions hebdomadaires de fruits, légumes et autres denrées alimentaires. Avec l’arrivée des vacances, ces programmes touchent à leur fin. C’est donc l’heure du bilan.

8000 à l'Uliège, 5000 au Trocadéro

A l’Université de Liège, 8000 paniers repas ont été distribués, sur les sites du 20 août, du Sart Tilman, mais aussi de Gembloux et d’Arlon. Dans des sacs en papier kraft : des légumes frais, bio et locaux, des fruits, un potage et une tablette de chocolat équitable, pour une touche de douceur en cette période chahutée. " Je pense que toute la société a pris conscience de la précarité étudiante. Une précarité qui existait déjà auparavant, mais la crise n’a fait que renforcer cette précarité ou l’a rendue plus visible", analyse Anne-Sophie Nyssen, vice rectrice aux études et au bien-être.

Dernier jour de distribution aussi, au théâtre du Trocadéro. Ici, c’est un particulier, Salvator Maniscalco, qui est à l’origine de cette action de solidarité. Il a fondé l’ASBL No comment pour l’occasion. " Ça a commencé par des distributions dans 3 écoles. Puis, le directeur m’a proposé son théâtre, ce qui a permis de toucher plus d’étudiants. Aujourd’hui, ce sont les étudiants de 10 écoles qui reçoivent des colis alimentaires toutes les semaines. "

Projet d'épicerie solidaire, au cœur de Liège

Chaque semaine, depuis le mois de mars, les bénévoles de l’association No comment, distribuaient les invendus d’une grande surface et les dons de clients. 5000 colis ont été offerts. Public cible : les étudiants des hautes écoles.

Avec l’arrivée des grandes vacances, ces distributions solidaires prennent donc fin. Pour la dernière fois, Constance repart du Trocadéro les bras bien chargés : " du café, pour tenir les derniers examens, des légumes et des fruits ". Et pour elle, le timing est parfait : " je vais pouvoir travailler à temps plein pendant les vacances et être autonome financièrement ".

Par ailleurs, l’université de Liège et les Hautes écoles planchent sur un nouveau projet pour l’année académique 2021-2022 : l’ouverture d’une épicerie solidaire, avec des produits frais, locaux et à prix avantageux, ouverte à tous les étudiants.