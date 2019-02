Pancarte de soutien, accusations et défense au Conseil de Verviers de l'après-Francken

Le Conseil communal de Verviers est revenu lundi soir sur les incidents survenus il y a une semaine à l’occasion d’une conférence à Verviers de l’ancien Secrétaire d’Etat Theo Francken. Une manifestation y était organisée. Des actes de violence s’y sont déroulés et la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion était présente dans les rangs des manifestants. Elle a été interpellée lundi sur sa présence.

L’ambiance était tendue au moment de la première intervention. Celle du chef de groupe du parti populaire Bruno Berrendorf. Les élus du PS, d’Ecolo, du PTB et de Nouveau Verviers ont accueilli celle-ci avec des pancartes indiquant " Liberté de manifester = liberté fondamentale ". Bruno Berrendorf qui a estimé que cette manifestation était illégale car non autorisée et a de nouveau réclamé la démission de Muriel Targnion de sa présidence du Collège et du Conseil de police.

De son côté, la cheffe de groupe cdH Cecile Ozer parle d’ambiguïté amenée par la présence de la bourgmestre à cette manifestation : " Le fait d’être présente sur place peut encourager, accentuer certaines violences parce que certaines personnes ont pu se sentir légitimée par la présence de la bourgmestre à leurs côtés et se sont dit ‘elle est avec nous, elle nous suit, on peut y aller’, d’autant plus qu’elle a été elle-même violente dans ses paroles ".

La bourgmestre n’a pas répondu à ces interpellations, visiblement marquée par les attaques dont elle a fait l’objet depuis une semaine. C’est l’échevin Malik Ben Achour, également présent mardi, qui s’en est chargé : " Ceux qui l’attaquent font une confusion assez grave entre les responsabilités administratives qu’a la bourgmestre sur sa police et les responsabilités opérationnelles que n’a pas un bourgmestre sur sa police ".

Des faits qui font l’objet d’une enquête demandée par le ministre de l’Intérieur.