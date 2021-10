Paifve : un jardin naturel au sein de l’établissement de défense sociale

"J’avais déjà vécu l’expérience à Saint-Hubert avec des détenus plus âgés qui ne sortaient presque plus de leur pavillon donc quand j’ai vu le terrain ici, naturellement j’ai pensé faire le même type de projet. Et ce d’autant plus qu’avec des internés, les projets nature ou avec les animaux ont fait toutes leurs preuves en matière de thérapie. Plus les patients auront accès aux endroits permettant des activités dans l’établissement, mieux ce sera. Il est anormal qu’un patient souffrant d’une pathologie mentale soit confiné dans un pavillon et ne puisse en sortir".

Le chef d’établissement a fait appel à Natagora et ses projets "nature pour tous" pour élaborer ce jardin qui s’étend sur 7000m². Pierre-Yves Wilmart (Natagora) et l’équipe d’encadrement ont guidé une cinquantaine de patients pour planter, creuser, bêcher, clouer pendant plusieurs mois et transformer ce terrain vague en jardin naturel. Junior fait partie de ces patients : "on a construit la petite cabane là-bas, on a placé aussi ces piquets autour de la mare. C’est intéressant, ça change les habitudes. Pour l’instant, le temps n’est pas idéal mais si je suis encore là l’été, j’aimerais venir voir l’évolution".

Une pelouse pour pouvoir, l’été, se reposer, manger. Un sentier à l’herbe coupée, bordé d’arbres fruitiers ou encore cette mare où pataugent des grenouilles et où se poseront des insectes, l’endroit appelle à la sérénité mais aussi à l’organisation de multiples activités. Le personnel a d’ailleurs plein d’idées : "on a commandé des jeux comme pour de la pétanque. On pense placer des nichoirs et des hôtels à insectes. On a aussi commandé des livres et même un télescope pour organiser des activités plus pédagogiques", expliquent Stéphanie, Nathalie et Sabrina. Ce sont elles, notamment, qui mettront ces activités sur pied dès le printemps.

Bien sûr, nul n’oublie qu’il s’agit d’un établissement de défense sociale : aucun patient ne vient ici sans surveillance.