Oyé, oyé ! La Foire médiévale de Franchimont aura en principe bien lieu fin août

Si la cotte de maille vous va bien, si vous aimez l'hydromel, bonne nouvelle: La Foire médiévale de Franchimont sera bel et bien organisée les 21 et 22 août prochains. Sauf si la situation sanitaire se dégrade à nouveau.

Le dernier Comité de concertation a en effet prévu d'autoriser les manifestations de plus de 5000 personnes en extérieur dès le 13 août, pour peu que les visiteurs présentent une preuve de vaccination ou un test PCR récent négatif. Une opportunité pour cette Foire médiévale de Franchimont, qui se tient une année sur deux et ne veut pas finir aux oubliettes, elle qui attire habituellement 25000 personnes. "La décision de principe a été prise par le conseil d'administration de l'asbl" précise Philippe Boury, responsable sécurité de la Foire médiévale de Franchimont. "Il fallait s'assurer que l'on pouvait organiser cet événement dans un délai aussi court - il ne reste qu'un peu plus de 3 mois - et c'est le cas. Mais il y a encore des incertitudes: quelles seront les conditions adoptées par le Commissariat Corona pour le contrôle de la vaccination, est-ce qu'on sera capable d'organiser ces contrôles, et les finances de l'asbl seront-elle suffisamment solides pour assurer ce dispositif ?."

Les responsables de la Foire médiévale de Franchimont se mettront en contact avec le Commissariat Corona dans les prochains jours, dans le but d'obtenir le détail des mesures et la dérogation qui permet aux festivités de grande envergure de se tenir à partir du 13 août.