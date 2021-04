Ovifat: les élèves de l'école communale ont relâché des jeunes saumons dans le Bayehon

Les élèves de 5ème et 6ème primaires de l'école communale d'Ovifat ont déversé lundi de tout jeunes saumons dans le Bayehon, un ruisseau proche. C'était la dernière phase du projet "Saumon en classe" mené par le Contrat de Rivière Amblève/Rour qui vise à réintroduire le saumon dans nos rivières. On sait que les espèces s'étaient fortement réduites en raison notamment de l'industrialisation et des obstacles sur les cours d'eau.

Nous étions au bord du Bayehon lundi pour assister au déversement des jeunes poissons. Entourée des élèves, Manhattan Solheid, chargée de mission au contrat de rivière Amblève/Rour, fait un dernier briefing: "Dans le seau, on a récupéré les jeunes saumons que vous avez élevé dans l'aquarium. On en a perdu très peu. Félicitations! Ici, il y a du courant, ça apporte beaucoup d'oxygène, et le saumon aime bien l'eau oxygénée" explique-t-elle.