Ovifat: en Bob Kart sur la piste de ski

Le Bob Kart, c'est un petit véhicule qui ressemble à un kart et en même temps à un vélo, avec un guidon et des freins. Par contre, il n'y a pas de pédales parce que le but, ce n'est pas de pédaler, mais bien de dévaler une piste, en l'occurence ici la piste de ski située à Ovifat. Une piste d'environ 500 mètres de long que l'on dévale en quelques secondes, ou quelques minutes. A côté de cette piste, on trouve une double piste qui sert, elle, à faire des courses. Une fois qu'on est en bas, on remonte grâce à un tire-fesses.

En Bob Kart sur la piste de ski. - © RTBF

L'objectif de cette activité, c'est de diversifier la piste de ski. Philippe Kornwolf, co-gérant du Fun Park Ovifat: "La neige fait quand même défaut ces dernières années, et donc ça nous permet d'avoir une période estivale également exploitable grâce à ça".

Une activité familiale

C'est la deuxième année que le Bob Kart est proposé à Ovifat. Une activité accessible à tout le monde, comme le précise Philippe Kornwolf: "C'est vraiment l'activité idéale à faire en famille. Les enfants peuvent en faire à partir de 6 ans et 1m25, et ça peut aller jusqu'à plus de 70 ans. L'avantage aussi de ces karts, c'est que chacun adapte sa vitesse comme il a envie. Pour les plus prudents, on peut aller plus doucement, et pour les intrépides qui veulent de l'adrénaline, il suffit de se laisser aller. Il y a vraiment moyen d'avoir un plaisir maximum".