Overboarder, l'entreprise liégeoise qui envoie des jeunes sportifs aux Etats-Unis

L’idée de Benoit Matival et de son associé, Dennis Mertens, est venue d’une expérience personnelle. "Je suis moi-même allé étudier en sport-études aux Etats-Unis, je faisais du tennis, explique Benoit Matival. Et je me suis rendu compte qu’il manquait un intermédiaire entre les jeunes sportifs qui voulaient partir, mais ne savaient pas comment s’y prendre, et les Universités américaines désireuses de recruter à l’étranger."

Les jeunes sont conscients que le programme ne garantit pas de devenir pro

Faciliter les démarches et accompagner les sportifs est donc devenu le rôle principal d’Overboarder. "On accompagne les familles de A à Z, depuis les vidéos de recrutement, aux billets d’avion, en passant par les candidatures dans des universités, l’obtention d’un visa et la recherche d’un logement."