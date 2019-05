Ouverture du plus grand simulateur de tir d'Europe à Saint-Georges-sur-Meuse

Tirer avec un fusil de chasse sans balle et sur des animaux virtuels, c'est ce que propose le tout nouveau simulateur de tir à Saint-Georges-sur-Meuse. Il s'agit du plus grand d'Europe avec un écran de 9 mètres de large et 3,5 mètres de haut. Il s'adresse au public curieux comme aux personnes qui ont le permis de chasse et qui veulent s'entraîner.

Nous sommes allés le tester.

Des sangliers défilent devant le viseur du fusil de chasse de Jérôme. Et pourtant, il n'est pas en pleine forêt mais devant un écran géant. Un simulateur de tir. Mathieu Struelens l'a ouvert ce vendredi. Jérôme est donc le tout premier client à tester le matériel. Une caméra sur son propre fusil et un détecteur derrière la queue de détente. De quoi vérifier après coup sa trajectoire. «Sur l'écran, ça permet de voir vraiment, par rapport à la position de la carabine quand on tire, où arrive la balle» explique Jérôme. «On se rend compte de pas mal d'erreurs de tirs. Ça va permettre de corriger justement pour la suite».

Ouvert à tous et à toutes

Un bon entraînement pour les chasseurs. Le tout, sans utiliser de munition. Mais le simulateur s'adresse à toutes sortes de publics. Mathieu Struelens: «L'idée, c'était d'ouvrir au divertissement. A la limite, même des enfants de 10 ou 12 ans ou des dames peuvent s'essayer au tir. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de munition, donc les femmes ont beaucoup moins peur. Après, c'est ludique, divertissant. Il y a moyen de s'amuser, comme de se perfectionner pour les chasseurs ou les tireurs sportifs ».

De quoi tester la discipline sans faire de dégâts. Comptez 30 euros les 20 minutes.