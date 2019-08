Ouverture du 60e Royal Festival de Spa avec la création théâtrale "Etranges étrangers"

La Ville de Spa s'apprête à accueillir dès ce mercredi 7 août et ce durant 12 jours la 60e édition de son festival, anciennement appelé "Festival du Théâtre National", puis "Festival de Théâtre de Spa" et depuis l'an passé "Royal Festival de Spa". En 60 ans, la programmation du rendez-vous spadois a en effet connu une mutation sensible au gré des différentes directions. Aujourd'hui, le Festival est plus éclectique que jamais en s'ouvrant à de nombreuses disciplines artistiques.

Quand en 1959 Jacques Huisman créée le festival, c’est pour présenter en décentralisation à Spa, les spectacles de son Théâtre National. Mais lorsque le duo Billy Fasbender et André Debaar reprend le festival en 88, celui-ci devient une large vitrine de la production théâtrale en communauté française. Armand Delcampe et Cécile Van Snick poursuivront dans la même voie mais avec déjà quelques ouvertures à d’autres disciplines que le seul théâtre. Et quand le comédien liégeois Axel de Booseré reprend la direction voici deux ans, la diversité s’accentue.



Avec quatre spectacles de cirque, un concert, des spectacles musicaux, un roman photo en plein air, de la danse, des marionnettes et de l’humour avec notamment Cécile Djunga et Laurence Bibot, le Festival 2019 vise à nouveau tous les publics, y compris les non-francophones grâce à plusieurs spectacles visuels.

Le théâtre reste cependant l’essence du festival avec 9 pièces dont une création en ouverture, Etranges étrangers, jouée notamment par l’acteur franco-allemand Mathieu Carrière dont ce sera la première apparition sur une scène belge.

Au total, 29 spectacles seront présentés dans 8 lieux différents.

Les infos et les réservations via le site : royalfestival.be