Ouverture de la 3ème édition de la Beach Box aux Halles des Foires de Liège

Au programme : des soirées à thèmes, des DJ set ou encore des showcases. Le tout dans un décor paradisiaque et une ambiance détendue explique Tony Vermiglio, le fondateur de l’évènement : " Dès l’entrée, on est immergé dans une atmosphère vacances, avec un espace extérieur qui comprend du sable, des transats et quelques petites installations. A l’intérieur, il y a un énorme plateau en bois, une nouvelle scène, une piscine et aussi du sable autour des bars.

Beach Box 2019 - © Hemdy Mbatso

Un autre concept de l’événement, c’est de ne pas être dépendant de la météo : " La terrasse extérieure a quelques mètres carrés mais l’espace intérieur nous permet d’accueillir les gens même en cas de mauvais temps " se réjouit l’organisateur.

Au total, c’est 60 à 70 personnes qui travaillent sur le site durant le mois. Lors de sa dernière édition, il a drainé entre 20.000 et 25.000 personnes. Tony Vermiglio rassure quant à la sécurité sur les lieux : " On collabore avec une société de gardiennage depuis quelques années. À l’entrée, il y a une fouille des sacs et jusqu’ici, on n’a eu aucun souci de sécurité pendant les événements. On a un public relativement calme qui vient vraiment pour s’amuser."

La Beach Box se tient entre 21h et 3h du matin jusqu’au 25 aout.