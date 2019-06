Ouverture d'une nouvelle salle de spectacle à Hannut

Une nouvelle salle de spectacle ouvre ce vendredi soir à Hannut. Une salle qui peut accueillir un maximum de 149 personnes. Elle a été aménagée dans un ancien hangar de la ville.

Une salle qui répond à une demande

Le "Club G" -c'est son nom- fonctionnera comme un Comedy Club et accueillera des humoristes. Ce jeudi, les derniers travaux étaient toujours en cours. Alors, ouvrir une nouvelle salle à Hannut, un pari risqué? Sur place, nous avons posé la question à Ghalid Ben Salah: "Nous avons fait une analyse, c'est-à-dire le nombre d'habitants, le nombre de jeunes, l'accès aux autoroutes surtout, car on est entre Bruxelles et Liège, et ça, ça a été un atout. Lorsque nous faisons venir un artiste à Bruxelles, nous décevons un peu les gens de Liège. Et quand on le fait venir à Liège, on déçoit un petit peu les gens de Bruxelles. Donc le slogan, c'est que l'artiste fait 300 kilomètres pour venir ici, à vous d'en faire 30 pour venir l'applaudir. Sans oublier Namur bien entendu et tous les alentours".

Cette nouvelle salle répond donc à une demande: "On a énormément d'artistes dans le coin, et nous, nous croyons à 2000% en la ville d'Hannut. C'est une ville qui grandit".

C'est un ancien hangar qui a été aménagé pour accueillir la nouvelle salle: "Nous avons repris un hangar qui servait de garage pour camions. Lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait deux tuyaux d'eau et une petite canalisation".

De 90 à 95 décibels maximum

En ce qui concerne les nuisances sonores éventuelles, Ghalid Ben Salah se veut rassurant: "Nous ne sommes pas une discothèque. On a ici entre 90 et 95 décibels maximum. Dès l'instant où vous avez un spectacle, le seul bruit que vous allez avoir, ce sont les applaudissements. Quand on est en Lounge bar, c'est de la musique de Lounge bar, on s'entend parler. Peut-être qu'un jour, on aura un groupe qui va s'exprimer en métal ou autre, mais on fera le nécessaire bien entendu pour que ça ne dérange personne".

Le "Club G" est installé au n°103B de la rue de Huy à Hannut. Les soirées inaugurales sont organisées ces vendredi et samedi à partir de 19H30.

Mais le "Club G" est aussi un Lounge Bar et un lieu ouvert à divers spectacles et activités. Un thé dansant sera même organisé chaque dimanche après-midi et un studio d'enregistrement y sera adjoint d'ici peu.

Toutes les infos sur le site internet: www.leclubg.com