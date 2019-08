Outils, PC portables, guitares: la police de Liège met en ligne des photos d'objets volés pour retrouver les propriétaires

Les victimes de vols en région liégeoise peuvent avoir une lueur d’espoir pour retrouver leurs biens. À la suite d’une arrestation, la zone de police de Liège a démantelé un réseau de receleurs permettant de mettre la main sur 323 objets.

Vers la mi-juin, la TFZ (Task Force zonale, Affaires économiques et sociales), en collaboration avec la Brigade judiciaire et le Commissariat Saint-Léonard, a procédé à plusieurs perquisitions suite à l’arrestation d’un individu pour vol dans véhicule. L’enquête a permis aux policiers liégeois à démanteler un réseau de receleurs. Trois personnes ont ainsi été privées de liberté et présentées à un juge d’instruction.

La zone de police de Liège a diffusé ce matin des photos des 323 objets retrouvés d’origine douteuse, provenant vraisemblablement de vols dans véhicules et dans habitations en région liégeoise. Il s’agit principalement d’outillage pour la construction. Quelques PC portables, des guitares et des vélos s’ajoutent à la collection. Au total, il y en a pour plusieurs centaines de milliers d’euros.