Oupeye: "Engagés Pour", une alliance MR et ECOLO

Comme un peu partout, à Oupeye, on se prépare aux élections communales d'octobre avec ce petit coup de tonnerre : une alliance entre le MR et ECOLO. Celle-ci s'appellera "Engagés Pour". Il s’agit d’une nouvelle liste. Elle sera conduite par l'actuel chef de file du MR d'Oupeye, Gérard Rouffart et c'est Michel Jehaes, conseiller ECOLO , qui la poussera.

"Engagés Pour" accueillera également des candidats d'ouverture, des citoyens qui voudront rejoindre le projet. C'est en partant d'un constat: "la trop grande domination du PS dans la commune" que MR et ECOLO ont décidé d'unir leurs forces et de développer un programme basé notamment sur la bonne gouvernance, l'information, la transparence, la propreté ou encore le soutien au commerce local.

Actuellement, Oupeye est dirigée par une majorité PS-CDH avec à sa tête Serge Fillot, bourgmestre socialiste faisant fonction. Mauro Lenzini étant le député bourgmestre PS empêché.