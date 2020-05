Oupeye : des nids d'oiseaux détruits à cause d'un fauchage hâtif

C’est un coup de tondeuse qui fait beaucoup de bruit. A Hermalle-sous-Argenteau, sur la commune d’Oupeye, plusieurs hectares de prairie sauvage viennent d’être fauchés.

Un fauchage hâtif qui intervient en pleine période de nidification pour les oiseaux. Ce terrain, en bordure du Trilogiport est pourtant géré par la région Walonne, qui encourage par ailleurs le fauchage tardif pour soutenir la biodiversité.

De nombreux nids et œufs détruits

Les amateurs d’oiseaux s’en indignent et jugent la pratique d’un autre temps. Car dans ces herbes hautes, des oiseaux avaient construit leur nid.

Pour Benoît Huc, passionné d’ornithologie et de photographie, ça ne fait aucun doute : de nombreux nids et œufs ont été détruits. " On a été très surpris quand on est arrivés et qu’on a découvert que la moitié de la zone a été fauchée alors que la veille encore, c’était plein d’oiseaux ", se désole Benoît Huc, passionné d’ornithologie, de photographies et auteur d’un livre sur le sujet.

Le problème c’est qu’on a une mentalité de vouloir du propre, de boucher tous les trous et les cavités dans lesquelles les oiseaux vont nicher.

" Ici, j’ai pu photographier des rousserolles verderolles et on ne voit pas ça partout, des tarier pâtres… Ces oiseaux profitent de cette végétation très dense pour faire leur nid et élever leurs jeunes. Il aurait suffi d’attendre quelques semaines encore avant de faucher pour économiser des centaines d’oiseaux ", assure-t-il, incrédule.

Comment expliquer alors ce fauchage hâtif ? L’habitude tout simplement selon Benoît Huc. "Le problème c’est qu’on a une mentalité de vouloir du propre, de boucher tous les trous et les cavités dans lesquelles les oiseaux vont nicher, dans un souci pseudo-esthétique complètement dépassé".

E ntre le tiers et la moitié des herbes hautes ont disparu

La pratique choque d’autant plus ce passionné que la Région wallonne prône par ailleurs le fauchage tardif pour préserver la biodiversité. " A partir du moment où en encourage les particuliers et les agriculteurs à faire attention à la biodiversité et qu’on voit que les services publics détruisent tout avec notre argent on est franchement écœurés. "

En réalité, rien n’interdisait le service public de Wallonie (SPW) de faucher les bordures de chemin. Sauf qu’ici, l’interprétation du terme " bordure " est manifestement assez large : de part et d’autre de chaque sentier pédestre, ce sont des bandes de six mètres de large qui ont été fauchées.

Résultat : entre le tiers et la moitié des herbes hautes ont disparu.

Consulté sur le sujet, Nicolas Delhaye du département de la nature et des forêts de la région Walonne (DNF) le reconnaît : faucher une telle superficie était inutile. " On réfléchit à la suite. Les propositions c’est de réduire la surface actuellement fauchée hâtivement. On réfléchit aussi à d’autres choses : au type de fauche, au maintien de bandes refuge, pour améliorer les choses à l’avenir. "

Des promesses qui laissent les défenseurs des oiseaux dubitatifs. Selon eux, la pratique serait encore trop répandue en Wallonie.