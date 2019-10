Ouffet: une bulle géante et un influenceur pour lutter contre le harcèlement scolaire

Le cyberharcèlement et le harcèlement à l'école, voilà qui reste malheureusement encore trop d'actualité. Comment en parler? Comment convaincre les jeunes de se confier? De sortir de leur bulle? Et bien justement en installant une bulle géante dans les cours de récréation. Avec, à l'intérieur, un influenceur ou une influenceuse, car on sait que les jeunes font confiance à ces personnalités très actives sur les réseaux sociaux. Ce lundi, la bulle était posée à l'Athénée d'Ouffet.

Permettre aux élèves de se livrer plus facilement

Au milieu de leur cour de récréation, les élèves sont invités à se livrer sans tabou. Dans la bulle, ils viennent parler de harcèlement avec une psychologue et Simon Herck. Simon est influenceur. Il publie des vidéos sur les réseaux sociaux. Il a des centaines de milliers d'abonnés. Alors, le harcèlement, il connait bien. Et aujourd'hui, il raconte: "Moi, sur internet, je me suis fait beaucoup critiquer puisque mes vidéos, je l'avoue, c'est parfois de l'absurde, du coup soit on aime, soit on n'aime pas. Des commentaires méchants, j'en ai reçus des milliers".

En expliquant sa propre histoire à des adolescents, Simon leur permet de se livrer plus facilement. Après quelques minutes, certains racontent ce qu'ils ressentent au quotidien. Leïla, 13 ans: "Comme c'est quelqu'un de l'extérieur, j'ai trouvé que c'était mieux pour parler et s'ouvrir". "Si on est avec un professeur, c'est beaucoup plus dur de lui dire qu'on est harcelé. Qu'avec Simon, il a vécu un peu la même chose, donc c'est beaucoup mieux de parler avec lui" témoigne Nicolas, 15 ans.

"Certains sont un peu plus en retrait. D'autres prennent l'initiative et saisissent l'occasion pour en parler" constate Simon Herck. "Là, par exemple, on a bien discuté avec 4 ou 5 personnes qui ont fait part de leur expérience. Et c'est vrai que c'est dingue de parler de ça".

60 écoles concernées

Dans cette école qui compte 300 élèves, dix cas de harcèlement sont en moyenne détectés chaque année. Une cellule bien-être existe et offre déjà la possibilité aux élèves de parler. Mais la direction est persuadée que cette bulle peut permettre d'aller plus loin. Eric Thielens, préfet de l'Athénée Royal d'Ouffet: "Je pense qu'un établissement scolaire doit aussi tenir compte des attractions sociales des élèves, et le harcèlement est un problème vraiment actuel. Donc faire de la prévention comme nous faisons pour le moment, ça permet l'émergence de certaines problématiques et ça permet d'en tenir compte pour le bien-être des élèves".

Financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette bulle géante va tourner dans 60 écoles d'ici la fin de l'année et espère ainsi toucher 10.000 jeunes âgés de 11 à 18 ans.