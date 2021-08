Où se baigner dans la zone touristique liégeoise ?

Le soleil est de retour et avec lui, pour certains, l’envie de plonger dans une piscine. Mais cet été, dans la zone la plus touristique de la province de Liège, cela risque d’être plus compliqué que d’habitude. En effet, les inondations ont touché plusieurs infrastructures. Alors où piquer une tête dans cette région ?

" Bonjour et bienvenue à la piscine de Spa. Suite aux inondations et aux dégâts que celles-ci ont engendrés, la piscine est fermée pour une durée indéterminée ". Ainsi que l’annonce son répondeur téléphonique, la piscine de Spa a été durement touchée par les inondations, et elle n’est pas la seule. Celle d’Eupen est elle aussi fermée pour une durée indéterminée, tout comme celles de Stavelot et d’Aywaille.

" Tous les appareils techniques ont été immergés et en plus l’électronique est assez compliquée pour se fournir en ce moment donc on a difficile de se projeter pour la réouverture tant qu’à présent. Est-ce que ce sera fin de cette année ou début de la suivante ? En tout cas la rentrée de septembre sera compromise ça c’est sûr ", confirme Carl Toussaint, directeur d’Agisca, l’asbl gérant la piscine aqualienne.

Dans cette région, celle de Theux est aussi fermée, mais parce qu’elle nécessite des travaux. Heureusement, certaines ont été épargnées. A Malmedy par exemple : " La piscine extérieure à Bévercé-Malmedy, c’est-à-dire la piscine Mon Repos, 50 mètres avec trois plongeoirs et une pataugeoire, est tout à fait ouverte normalement, avec un maximum de 400 personnes. Dans la région il y a aussi les lacs : Robertville-les-Bains est aussi ouvert au public normalement et le lac de Butgenbach est aussi accessible, avec une belle plage en sable ", se réjouit Jean Maus, directeur du syndicat d’initiative.

Les piscines de Trois-Ponts, de Wégimont et de Saint-Vith restent elles aussi accessibles.