Où iront les 90.000 tonnes de déchets stockés sur l'autoroute A601?

Une grande partie des déchets générés par les inondations sont actuellement stockés sur une portion de l'autoroute désaffectée A601 à hauteur de Juprelle. En tout, 90.000 tonnes de déchets sont étalés sur 10 kilomètres. De nouveaux camions en apportent tous les jours. "Hier, on a encore eu plus de 70 camions venant de la région verviétoise" affirme Thierry Nameche, ingénieur à la Spaque, société publique spécialisée dans l’assainissement des sols pollués. Le problème est que ces déchets dégagent de fortes odeurs qui impactent les riverains. "Le soir, quand on est à la terrasse, on sent les odeurs qui arrivent" confirme Slavko Czymbalak, habitant de Juprelle.

9 mois pour être évacués



L'évacuation de ces détritus sera un travail gigantesque qui devrait durer jusqu'au mois de juin prochain. "Les déchets vont être rechargés dans des camions et puis évacués par voix d'eau dans différents centres de traitement agréés en région Wallonne et en Flandres." souligne Thierry Nameche. De son coté, le gouvernement Wallon affirme que le recyclage de ces immondices est une priorité. "Les prévisions sont meilleures que ce qu'on avait imaginé au départ" affirme Céline Tellier, ministre wallonne de l'environnement "On espère pouvoir recycler 50 à 60 % de la totalité des déchets sur les 3 sites de stockages régionaux, plutôt que les 20 à 30 % qu'on estimait au départ."

Les bourgmestres riverains de cette autoroute plaident pour que l'évacuation se fasse dans de bonnes conditions et rapidement. "Tout le monde souhaite un bel été l'an prochain," suppose Christine Servaes, bourgmestre de Juprelle "mais je pense que ces déchets doivent vraiment être enlevés parce que si on avait de fortes chaleurs, ça pourrait occasionner beaucoup de nuisances." La Spaque, qui gère le site depuis le premier septembre, assure que toutes les mesures nécessaires à l'égard de l'environnement et des riverains seront prises.