Oreye : après une mandature éprouvante, le PS doit affronter une liste d'opposition renforcée par des déçus de son propre camp

En décrochant en 2012 neuf sièges sur douze, le PS d’Oreye obtenait une majorité absolue confortable mais pas la garantie de vivre une mandature calme… Dans les faits, elle a été très mouvementée. La commune a dû faire face à la tempête financière causée par le dégrèvement fiscal obtenu par la sucrerie Beneo-Orafti. Elle a dû lui rembourser 2,4 millions d’euros en vidant son bas de laine. Pour compenser la diminution de recettes qui a suivi, elle a dû compresser ses dépenses, supprimer des primes communales et augmenter les taux de l’IPP et des additionnels au précompte immobilier.

Le PS orétois a, par ailleurs, dû composer en cours de mandature avec deux défections, celle du conseiller Jean-Marc Daerden qui est passé, comme indépendant, dans l’opposition et celle de l’échevine Sigrid Delvaux qui, elle, a démissionné du conseil. Pour ce scrutin, le PS a aussi dû pallier les retraites politiques de deux élus de longue date. Le PS s’est reconstruit et rajeuni. Sa liste comprend huit nouveaux candidats, sur treize. La moyenne d’âge est de 39 ans. La possibilité d’adopter un autre sigle que PS a été envisagée, mais la majorité du groupe a finalement tenu à afficher son identité socialiste.

Aujourd’hui, financièrement, Oreye est remise à flot. " Nous pouvons recommencer à investir et à constituer notre bas de laine ", constate la bourgmestre Isabelle Albert. Les investissements qu’elle entrevoit concernent les projets apparus dans le cadre de l’opération de développement rural menée à Oreye, comme la réalisation d’une salle polyvalente, d’espaces de convivialité, de la sécurisation des abords des écoles, l’entretien des voiries et des trottoirs, notamment.

La seule autre liste présente en 2012 était Osez, une formation majoritairement composée de membres du MR. Elle avait remporté quatre sièges. Pour ce scrutin, elle accueille les deux ex-PS Jean-Marc Daerden et Sigrid Delvaux et elle change de nom. Elle devient " Ensemble ". C’est à nouveau Bernard de Sart qui emmène la liste. Il affiche clairement son ambition : prendre la majorité au PS. Ici aussi les effectifs ont été rajeunis, avec six nouveaux. Ensemble dénonce un manque de vision à long terme en matière de gestion budgétaire. Figurent également à son programme, la propreté et l’embellissement de la commune, la transparence, la communication avec les habitants, la mise en place d’écoles de devoir, l’accessibilité des bâtiments communaux aux personnes à mobilité réduite, la mobilité ou encore notamment le développement de synergies entre l’école communale et l’école libre. Pour Bernard de Sart, le programme d’Ensemble est ambitieux, mais réaliste.

Une troisième liste se présente pour ce scrutin communal à Oreye : celle du Parti Populaire. Il avait affiché il y a un an déjà sa volonté de participer au scrutin communal à Oreye. Son représentant local, Eric Renson, avait annoncé avoir divers contacts en vue de la constitution d’une liste. A l’arrivée, la liste PP sera réduite à sa plus simple expression, c’est-à-dire au seul Eric Renson, sans que cela entame les ambitions de ce dernier. Il pense pouvoir centraliser les Orétois déçus et décrocher un siège.