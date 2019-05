Ores: le mouvement de grève s'étend, plusieurs sites touchés

Le mouvement de grogne chez Ores prend de l'ampleur. Ores, c'est un des gestionnaires de réseau de gaz et d'électricité. Plusieurs sites sont touchés par le mouvement. Le site de Lambermont (Verviers) n'est toutefois pour l'instant pas touché.

Quelles sont les raisons de cette grève? Nous avons posé la question à Jérôme Lombardo, le vice-président du secteur Gazelco de la CGSP: « Les raisons principales sont le non-respect des conventions collectives de travail et plus précisément pour des points très importants qui sont la pension complémentaire, les avantages tarifaires, la stabilité de l'emploi et en tout cas les systèmes de rémunération à la performance» .

Un mouvement qui n'a pas d'impact pour le consommateur, comme le précise Jérôme Lombardo: «On laisse quand même un accès aux directeurs de sites et à deux cadres pour pouvoir gérer d'abord l'aspect sécurité et ensuite l'aspect par rapport à la population pour le rechargement des cartes de compteur à budget, etc ».

Une nouvelle rencontre avec la direction est prévue ce vendredi.