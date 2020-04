Orchestre Philharmonique Royal de Liège: présentation d'une nouvelle saison sur fond de covid 19

L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège célèbre son soixantième anniversaire. La saison 2020-2021 a été baptisée "Passé/Présent". Une appellation qui, en pleine crise sanitaire, résonne de manière toute particulière. Parce qu'il faut aller de l'avant, cette nouvelle saison, riche et réjouissante, a fait l'objet d'une présentation sous forme de vidéo, confinement oblige. Une première, assurément, pour Daniel Weissmann le Directeur général. " Au vu de la situation, on ne s'est pas posé très longtemps la question. On s'est dit que l'on devait absolument présenter notre nouvelle saison car il s'agit de garder le contact avec notre public auquel on tient beaucoup. C'était assez sympathique finalement, même si ça n'est pas habituel, heureusement! C'est aussi une manière de rester optimiste tout en restant réaliste. On ne sait pas quand se terminera cette période d'épidémie mais on a décidé de maintenir la saison quoiqu'il arrive et de surtout faire disparaître de notre langage quotidien le mot "annulation". Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On propose de rouvrir notre salle en diminuant la jauge, imaginons cinquante personnes à la fois par exemple, de manière à respecter les règles sanitaires en vigueur". L'OPRL attend les nouvelles directives du gouvernement qui suivront le déconfinement progressif, pour pouvoir se projeter quelque peu dans l'avenir.

Achat des places et abonnements

Les échéances de vente des abonnements et des places de spectacles sont reportées, sans pouvoir à ce jour encore fixer de timing précis. "Disons que le côté adaptation remplace le côté annulation" explique Daniel Weissmann " mais ça va forcément nous obliger à temporiser un peu et notamment en ce qui concerne la vente des places. Chaque jour qui passe donne de nouvelles informations, des confirmations qui se voient annulées...donc, un petit peu de patience". L'OPRL s'engage à tenir régulièrement le public informé des nouvelles dispositions et décisions.

Ce serait dommage de rater la 40ème symphonie de Mozart, la non moins célèbre 5ème de Beethoven ou la 3ème de Brahms, mais aussi le concert de gospel pour Noël et du Gershwin pour l'an neuf.