Orages: peu de dégâts en Province de Liège

Le pays a été frappé par de violents orages la nuit de mardi à mercredi mais la province de Liège a été relativement épargnée.

Les pompiers de Liège sont sortis à plusieurs reprises pour des faits mineurs. Même situation du côté de Verviers où la zone Vesdre est intervenue à Pepinster pour des barrières de chantier envolées.

C'est en région hutoise et en Hesbaye que les services de secours ont eu le plus de travail. Une vingtaine d'interventions pour les pompiers de Huy pour des arbres, des branches et autres objets envolés et tombés sur les chaussées. L'alimentation électrique a été perturbée à certains endroits. Des poteaux ont été touchés et des câbles électriques se sont retrouvés au sol. Fin de matinée, des ouvriers étaient toujours à pied d'oeuvre pour que tout rentre dans l'ordre à Nandrin ou encore en région hannutoise.

Des orages qui fort heureusement n'ont fait aucun blessé.