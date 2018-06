Orages et averses violentes ce vendredi matin sur la province de Liège: plusieurs chaussées inondées (vidéo)

Cela circule sur les quais et dans les trémies mais c'est fort chargé, et on n'est pas à l'abri d'une fermeture de tunnel.

De manière plus globale, le trafic est compliqué sur tous les axes menant vers le centre de Liège. Et au niveau des trains, on ne sait pas encore si c'est une conséquence du mauvais temps, mais la circulation est interrompue entre Guillemins et Herstal.

A Huy, le chemin du Chéra (qui descend vers le Centrale) est fermé : une ligne à haute tension est tombée sur la chaussée.