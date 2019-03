Opération nettoyage des berges de la Vesdre

Le printemps pointe le bout de son nez. C'est donc le moment de faire un grand nettoyage notamment avec l'opération Wallonie Plus Propre. Mais les rivières ont besoin, elles aussi, d'être nettoyées

Cette année encore l'association Contrat de Rivière Vesdre et la ville de Verviers organisent leur nouvelle opération de nettoyage des berges de la Vesdre et de ses affluents. Cette opération est prévue le 27 avril en matinée. Emballages, canettes, pneus et autres sacs plastiques seront traqués mais évidemment il faut des bras. L'appel aux bénévoles est donc lancé .

Si vous voulez vous investir dans ce nettoyage, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse environnement@verviers.be ou passer un coup de téléphone à la Ville de Verviers – Service Environnement au 087/32.75.58.