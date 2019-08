Opération de nettoyage de la Meuse ce lundi à Liège

L'association River Clean Up lance le nettoyage de l'Escaut et de la Meuse en Wallonie. L'ASBL a pour mission de nettoyer les rivières et leurs berges. Depuis janvier, l'association anversoise a déjà organisé près de 260 nettoyages et collecté plus de 210.000 kilos de déchets. Ce lundi, River Clean Up a mené une courte opération propreté à Liège. Le but: sensibiliser et se faire connaître en Wallonie.

L'idée est d'abord d'informer les gens, lors d'un petit tour en bateau, sur ce qu'est le river clean up. - © RTBF - Arthur Duquesne

Après un tour en bateau sur la Meuse, les organisateurs ont équipé les volontaires pour ramasser les déchets sur le quai Edouard Van Beneden. "Ici, on est sur le bateau Prince Albert" explique Thomas De Groote, créateur de l'ASBL et organisateur de l'opération. "L'idée est d'abord d'informer les gens, lors d'un petit tour en bateau, sur ce qu'est le river clean up. Après, on revient en face de l'Aquarium Museum et on fait un clean up de 10 à 15 minutes. Aujourd'hui, on a une soixantaine de personnes. L'idée était d'activer les jeunes et je vois pas mal de jeunes ici donc je suis content".

Des mégots, du plastique...

Car sur la Meuse et aux abords, les déchets sont nombreux, comme en témoignent ces trois participants: "Il y avait des bouchons de Jupiler, un peu de tout en fait". "Des mégots de cigarettes, des papiers et d'autres déchets plastiques". "En venant à pied, on avait vu dans un petit coin de la Meuse beaucoup de bouteilles en plastique, et avec deux épuisettes, on a tout ramassé, et on a eu un grand sac complet directement, en deux minutes".

L'association River Clean Up espère entraîner un maximum de volontaires pour le 21 septembre prochain, journée mondiale du nettoyage de la planète.