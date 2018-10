Opération 11.11.11: la solidarité à l'épreuve du temps

"Éradiquer la pauvreté et défendre un monde plus juste." Voici l'ambition assumée du Centre National de Coopération au Développement ou CNCD-11.11.11, actif depuis 1966. Ce 1er novembre, l'activité de l'ONG culmine avec sa grande collecte de fonds annuelle, "l'Opération 11.11.11". Onze jours durant, plusieurs milliers de bénévoles se déploient en Wallonie et à Bruxelles pour récolter - essentiellement via la vente de calendriers, cacao et autres cartes postales - les dons nécessaires à l'année suivante. L'an passé, 1.678.719 € ont été récoltés dont 103.000€ en région liégeoise.

Des initiatives durables

Les ONGs ainsi fédérées par le CNCD proposent des initiatives d'aide au développement en Afrique, Asie et Amérique latine. "Nous ne réalisons pas d'actions humanitaires spectaculaires", souligne Anne Lecomte, responsable de la récolte à Liège et en Communauté germanophone, "nous finançons des projets en partenariat avec les acteurs locaux s'étalant sur au moins trois ans." Du soutien logistique des producteurs locaux aux centres de formation mis sur pied, 184 projets et partenariats dédiés au développement des pays du Sud ont bénéficié du financement du CNCD en 2017. L’ensemble dans une perspective durable.

L'Opération 11.11.11 offre une visibilité sans pareille au CNCD. L’occasion de sensibiliser le public belge aux grands enjeux de la solidarité internationale. "En 2018, nous avons décidé de maintenir notre focus sur la justice migratoire et la question du climat", explique Laura Lentini, chargée de campagne au CNCD.

Pour une Europe hospitalière

À contre-courant de certaines tendances politiques actuelles, le CNCD milite "pour une politique d’asile européenne cohérente, humaine et accueillante", décrit Laura Lentini, "en écho aux mouvements citoyens." Mais l’organisation agit également au niveau local. Elle se trouve à l’origine de l’initiative "Rendons notre commune hospitalière", qui prodigue le vote d’une motion engageant les communes à améliorer l’accueil des personnes migrantes tous statuts confondus.

Pour une planète plus verte

Considérant le réchauffement de la planète comme l’un des défis majeurs de notre temps, le CNCD mène campagne en faveur de la justice climatique. Le 3 décembre prochain se déroule la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, au cours de laquelle sera notamment discutée la mise en œuvre des Accords de Paris sur le climat. "La Belgique fait figure de mauvais élève dans cette matière", déplore Laura Lentini, "nous souhaitons qu’elle revoie son ambition à la hausse." Et pourquoi pas relancer les négociations: "contenir le réchauffement en-deçà de 2°C, est-ce vraiment suffisant?"