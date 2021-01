Opéra royal de Wallonie : procédure de recrutement lancée pour un nouveau directeur général

Un an et demi, c’est le temps qu’il reste à l’Opéra royal de Wallonie pour se trouver un nouveau directeur général et artistique.

Le mandat de Stefano Mazzonis di Pralafera arrivera à terme le 31 juillet 2022 et l’actuel directeur général a déjà émis le souhait de ne pas prolonger l’aventure.

En pleine pandémie, sans savoir de quoi demain sera fait quant aux possibilités de jouer, de recevoir des spectateurs, le conseil d’administration de l’Opéra lance donc la procédure de recrutement.

Une annonce nationale et internationale

Pour dénicher la perle rare, l’ORW a lancé une annonce dans la presse nationale et internationale et multiplier les contacts. Le candidat devra justifier de 14 ans d’expérience au moins dans le monde de l’opéra ou de la musique classique et à un poste équivalent. Il devra évidemment connaître les pratiques du monde lyrique, maîtriser le français, l’anglais et si possible une autre langue européenne.

Un défi pour le successeur

Remplacer Stefano Mazzonis ne sera pas simple tant l’homme a réussi à faire bouger les lignes dans la vénérable institution.

En une quinzaine d’années, ce juriste de formation, issu de la noblesse italienne, a réussi le pari d’attirer de plus en plus de monde et notamment les jeunes à l’opéra. Grâce à une politique tarifaire avantageuse, l' ORW a conquis un nouveau public.

Le succès de l’actuel directeur, c’est aussi un choix de programmation, des valeurs sûres, des classiques loin des opéras pointus ou des superproductions.

Les candidats à la succession ont jusqu’au 15 mars pour peaufiner leur dossier et leur projet. Le lauréat entrera en fonction au 1er août 2022.