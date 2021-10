Onze conteneurs à puce cassés par l'inondation à Verviers : les dépôts d’ordures sauvages se multiplient

Au centre de Verviers, l’inondation a cassé les conteneurs à puce. Il n’est plus possible pour les citoyens d’y déposer leurs ordures. Onze de ces conteneurs enterrés sont hors-service confirme l’intercommunale Intradel. L’eau et l’électronique, ça ne va pas ensemble. Nous accompagnons le conseiller écologiste Hajib El Hajjaji. Sur dix conteneurs qu’il va tester, à cause de l’eau, huit seront hors-service. A côté de chacun de ces conteneurs, nous constaterons que des sachets d’ordures sont abandonnés.

Un tour de ville des conteneurs à puce bloqués

Nous faisons notre première halte au coin de la rue du marteau et de la rue Lucien Defays. "Je teste le système avec ma puce personnelle" annonce le conseiller Elhajjaji. "Ça reste rouge. J’essaie d’ouvrir. Non. Ça ne s’ouvre pas. Il est hors-service. Et il y a un sachet poubelle juste à côté. L’inondation, c’était déjà il y a trois mois. Les citoyens ont le droit d’avoir accès à un système qui fonctionne. Ici, ils sont en train de prendre de mauvaises habitudes."

Confirmation : pas loin de l’hôtel de ville, le conteneur est hors-service, mais il y a un sachet d’ordures dans l’ouverture bloquée. "Ce sont mes crasses" admet une dame âgée. "J’ai une fois fait la rue des raines, celui-ci, le quai de la batte et j’avais toujours mes crasses. Alors à ce moment-là, je viens les déposer ici." "On met nos sachets à côté", renchérit la voisine. "On n’a pas le choix."

Une collecte en porte-à-porte "comme avant"

En réalité, ces dames ne le savent pas, mais l’intercommunale Intradel a mis un système en place, justement pour qu’elles ne soient pas obligées de déposer leurs ordures à côté des conteneurs bloqués. "Nous avons réorganisé une collecte en porte-à-porte dans ces quartiers" explique son porte-parole Jean-Jacques De Paoli. "Il n’y a aucune raison que des citoyens se promènent avec leurs ordures et les abandonnent à côté des conteneurs hors-service."

Onze conteneurs collectifs à badge sont bloqués. Intradel ne peut pas dire quand ils seront réparés ou remplacés. Le fournisseur n’a pas ça de stock. En attendant, pour faire face à ce qui ressemble de plus en plus à des dépôts clandestins, la ville de Verviers fait circuler un camion qui ramasse les sacs abandonnés à côté des conteneurs cassés.

Pénurie de composants, réparation retardée

"C’est un véritable problème", soupire l’échevin Jean-François Chefneux. "Ces inondations sont l’une des plus graves crises environnementales et sociales que le pays ait connue. Les délais de remplacement sont longs. Trop longs du point de vue des usagers. Mais d’un autre côté, une réparation ne se 'décrète' pas. Les pièces électroniques se sont raréfiées sur le marché après la crise sanitaire. Nous avions déjà des problèmes à cause de ça pour réparer les conteneurs en panne avant l’inondation. J’appelle très régulièrement Intradel pour obtenir cette réparation." L’échevin accepterait même, pour l’accélérer, une réparation provisoire avec des conteneurs qui, pendant un temps limité, ne pèseraient plus les poubelles qu’y déposent les citoyens.

En attendant, si vous habitez les quartiers inondés du centre de Verviers et que le conteneur à puce près de chez vous ne s’ouvre plus, déposez vos sacs-poubelles devant chez vous. Les camions d’Intradel les ramasseront à jour et heures fixes, comme avant le système des conteneurs.