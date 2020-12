"Ondenval en Lumières": les citoyens ont illuminé leur village pour la Noël

Le petit village d’Ondenval, situé sur la commune de Waimes, brille de mille feux depuis quelques jours. De très nombreuses maisons, ruelles et places sont illuminées de décorations de Noël. Une initiative des citoyens qui se sont réunis dans un projet commun afin d’égayer le village en cette période morose. Les visiteurs sont déjà très nombreux à parcourir Ondenval dès la nuit tombante pour admirer cette féerie.

Lorsque la nuit tombe, on peut apercevoir à l’approche du village la plupart des maisons scintiller autour de l’église éclairée. Çà et là, des personnages, des rideaux de lumière, des sapins, un traîneau, des bonshommes de neige, des étoiles, et aussi des créations. "C’est une idée de toute la rue. On a eu beaucoup de plaisir à le construire. Tout le monde a aidé, et ça nous a permis de faire connaissance avec tous les voisins", se réjouit une habitante d’Ondenval.

►►► À lire aussi : Wanze: chaque année, deux passionnés de Noël illuminent leur jardin pour les fêtes

Souvent, plusieurs voisins se sont groupés pour installer les décorations, comme l’explique un autre riverain : "Ça nous a pris trois ou quatre week-ends avec les enfants et le voisinage. Chacun est venu avec ses idées : quelqu’un proposait de mettre des sapins, alors on a mis des sapins, les lanternes ont été faites maison, personnellement, j’ai fabriqué de petits cerfs."