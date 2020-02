Certaines pistes de ski ouvertes ce jeudi en province de Liège

On l’attendait, elle n’a pas raté son rendez-vous. La neige est tombée en abondance ce mercredi sur la province de Liège et plus particulièrement sur les hauteurs. En début d’après midi, on enregistrait plus de 15 centimètres du côté du Mont-Rigi, de Botrange et d’Ovifat. Les exploitants de pistes de ski scrutent le ciel car on annonce à nouveau des chutes de neige pour cette nuit et surtout demain. Certains centres de ski pourraient donc ouvrir.