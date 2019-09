"On se fait allumer": l'appel du policier touché lors de la fusillade de Tiège

Le tribunal correctionnel de Liège a entamé ce mercredi matin l’examen des faits de la fusillade de Jalhay. Deux policiers ont été blessés lors d’échanges de tirs avec des malfrats en fuite.

Ce matin, le tribunal a entendu les échanges radio de la police cette nuit-là : on essuie des coups de feu. Ce sont des balles réelles. J’entends des impacts. Putain, on se fait allumer, bordel. […] Touchés, on est touchés tous les deux. […] Ma collègue blessée à la jambe et moi blessé dans le bas du dos "

Silence dans la salle. Larmes sur le visage de la policière blessée.

Combien de tir de kalachnikov et d’où provenaient-ils ? C’est une des questions au cœur du débat de ce procès, les parties en présence sont réunies autour d’une série de schémas, commentés par un expert en balistique.

Le dossier révèle que la policière a été touchée par un tir de kalachnikov venu des truands. Le policier a par contre été atteint par le tir d’un collègue, ce qu’on appelle généralement " un tir ami ", ce qui arrive parfois dans les situations de grande tension où la lecture de la situation est compliquée par l’urgence de la réaction.

Une délégation présente en soutien des policiers blessés

Une délégation de policiers est présente à l’audience, en soutien des policiers blessés. Les policiers se rétablissent lentement, précise Fabrice Discry, délégué permanent du syndicat national du personnel de la police. Cela fait maintenant presque un an. Pour certains, il y a encore eu des opérations récemment. Nous sommes présents aujourd’hui en soutien de tous nos collègues blessés à Tiège, une pensée très émue aussi pour Maxime Pans (NDLR : le policier grièvement blessé à la tête début septembre, lors d’un contrôle de routine) et à nos collègues décédés l’an dernier. Etre aux côtés de nos collègues, c’est important dans la mesure où la lutte contre la violence à l’égard des policiers est notre priorité. Nous voulons aussi faire passer un mot au monde judiciaire : lors de violence à l’égard des policiers, c’est la tolérance zéro et l’application de peines maximales. Et dans l’accord du futur gouvernement, nous voulons des mesures concrètes pour faire face à cette violence.

Un contrôle de routine qui tourne à la fusillade

Le 14 octobre 2018, une patrouille de la zone Vesdre avait pris en chasse peu après une heure du matin un véhicule suspect. La voiture, volée, avait démarré en trombe dans les rues de Dison. Le conducteur avait alors poursuivi sa route sur la E42 en direction de l’Allemagne décidant de quitter l’autoroute à hauteur de la sortie Spa. Mais, le véhicule était tombé sur un contrôle en cours au rond-point de Tiège (Jalhay).

Le conducteur avait alors fait demi-tout sur l’autoroute avant que ses occupants n’ouvrent le feu sur la patrouille de police qui les avait pris en chasse. Un des policiers avait été touché à la tête alors que sa coéquipière avait pris une balle dans la jambe. Lors de la riposte, les agents avaient touché un des malfrats.

Un procès sous haute surveillance

Les mesures de sécurité au palais de justice de Liège ont été renforcées pour ce procès.

Plusieurs des inculpés dans ce dossier sont connus pour des faits de grand banditisme. Et comme la RTBF le révélait vendredi dernier, l’un des inculpés a été entendu dans le dossier des attentats de Bruxelles et de Paris, sans être inculpé.