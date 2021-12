"On restera ouverts": les cinémas du groupe des Grignoux refusent une troisième fermeture de leurs salles, "c'est le moment de dire stop"

La culture, refermée d’autorité par le CODECO ne décolère pas.

Une colère accentuée par les confidences des scientifiques affirmant ne pas avoir réclamé cette mesure radicale prise mercredi et applicable à partir de ce dimanche 26 décembre.

Côté cinémas, cette troisième fermeture, en période de congés scolaires, d’affluence dans les salles, c’est la goutte qui fait déborder le vase. "Ca fait des mois qu’on préparait cette période des fêtes de fin d’année. On vient de sortir un journal avec 45 films à l’affiche. Les Grignoux, c’est 150 travailleurs, c’est 40.000 entrées prévues dans nos salles en cette fin d’année. En un an et demi on a perdu plus de 50% de notre chiffre d’affaires", explique Stéphane Wintgens, coordinateur communication des Grignoux.