"On ne sait pas s'il va être rasé ou tomber en ruines": le projet immobilier de 150 logements au château Springuel à Huy divise

À Huy, le projet immobilier de 150 logements dans le parc du château Springuel soulève déjà la critique. L’entrepreneur, Houyoux Constructions, est spécialisé dans les habitations de standing moyen à supérieur. Le terrain à bâtir dans ce parc privé, fermé au public depuis des dizaines d’années, est devenu un véritable rideau vert en pleine ville. Un site de plus de huit hectares situé entre Tihange et le centre-ville.

Le projet prévoit 25 maisons et 125 appartements étalés sur un kilomètre le long de la rue de La Motte. "Nous comprenons que les riverains puissent avoir des craintes sur un tel projet. Mais 150 logements étalés sur un terrain de cette taille, ce n’est pas de nature démesurée", temporise Olivier Spronck, directeur chez Houyoux Constructions. "Le gabarit des immeubles ira d’un étage à quatre étages maximum."

Un projet disproportionné ?

Définitivement oui, selon le vice-président de l’ASBL Communauté Historia. Valentin Lhoest voudrait voir le nombre de logements diminuer de moitié au minimum : "Tihange est une sorte de hameau rural situé à l’entrée de Huy. Il a toujours gardé cet aspect rural. Il y a des maisons certes, mais on ne trouve pas de gros buildings ou d’appartements. Puis il y a l’aspect patrimonial : on ne sait pas ce que le château va devenir, s’il va tomber en ruines, s’il va être rasé… On n’en sait rien."

On ne sait pas ce que le château va devenir, s’il va tomber en ruines, s’il va être rasé… On n’en sait rien.

Sur cet aspect, le promoteur se veut rassurant, sans pour autant avoir de projet précis. "Notre volonté, à terme, pour le parc et le château, est de laisser ce patrimoine et cet environnement exceptionnel dans un meilleur état et de lui trouver une fonction résidentielle ou autre qui le remettra en valeur."

Le début des travaux n’est pas attendu avant 2024. La ville de Huy attend d’entendre le promoteur et les riverains avant de donner son avis. Houyoux Constructions organisera une séance d’information le premier septembre.